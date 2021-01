Messina, depositata la perizia sul giovane che ha ucciso il padre: "Mollica non può stare a giudizio"

Sono nette le conclusioni cui è giunta la psichiatra Roberta Cardia, che ha scandagliato la personalità di Gabriele Mollica. È il ventenne che questa estate, il 29 agosto, ha ucciso il padre 59enne Pierluigi, avventandosi contro di lui con un lungo coltello in mano, a Spadafora, nella villa di famiglia. Personaggio conosciutissimo a Messina, soprattutto nel mondo dello sport e del basket in particolare. Secondo la dott. Cardia il ragazzo soffre di un «disturbo delirante acuto tipo di persecuzione con breack down psicotico ». E «... non sembra essere capace di partecipare coscientemente in giudizio».

