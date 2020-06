Incidente a Marmora: la comunità di Villafranca piange la morte dell'infermiere

Sole spento sul cielo di Villafranca, a poche ore di distanza dalla morte di Francesco Tedesco. Un'intera comunità triste e sconvolta che non riesce ad accettare le fatali coincidenze della vita. Per il giovane infermiere si trattava del suo primo giorno di ferie, dopo mesi di incessante lavoro tra i reparti del Policlinico, dove prestava servizio.

Doveva essere quindi una giornata all'insegna della spensieratezza. Da ieri, fuori dall'abitazione di famiglia, tante presenze composte e silenziose, amici e condomini, increduli e sconvolti. Tutti uniti in un gesto, testimonianza del sincero affetto rivolto a Francesco ed un modo per manifestare vicinanza e conforto alla moglie e alla figlia.

Il giovane, così come lo ricorda il vicesindaco Giuseppe Cavallaro, «era bene integrato all'interno della Comunità e si distingueva per i suoi modi gentili e brillanti». In attesa per l'ultimo saluto, continuano intanto ad arrivare sulla sua bacheca di Facebook i tanti messaggi da parte di amici e parenti.

L'amico Alessandro scrive così: «la vita con te è stata ingiusta, non ci sono parole per spiegare questo momento, che il Signore possa dare la pace a chi ti ha conosciuto e che tu possa percorrere sereno il tuo viaggio verso un mondo migliore».

Per l'intera collettività di Villafranca le ultime settimane sono state tragiche. «Nell'arco di pochi giorni», ha detto il sindaco Matteo De Marco, «tre giovani vite, tra cui due donne di trentacinque e trentanove anni e adesso Francesco di quarantaquattro, ci hanno lasciati per sempre. Abbiamo più che mai bisogno di reagire».

