Messina, a poche ore dalla grande isola pedonale natalizia. Gli ultimi preparativi VIDEO

Ultimi preparativi per l’allestimento della grande isola pedonale che scatta a Messina da domani 8 dicembre per concludersi l’8 gennaio del 2023. E questa volta sarà il viale San Martino la via del passeggio e delle attrazioni durante le feste natalizie. E lo sarà fino in fondo, nel vero senso del termine, dal momento che la zona interdetta alle auto sarà fino all’incrocio con la via Primo Settembre. Durerà un mese, ma sarà una sorta di prologo in previsione di un’isola permanente a partire dalla prossima primavera. C’è attesa tra gli amministratori per la prova su strada di questa iniziativa che coinvolgerà non solo la via principale della città ma, nelle ore serali e notturne, anche l’intera via Primo Settembre. Oltre al tratto che parte dal Duomo, anche quello che da dalla via Cesare Battisti conduce al Viale San Martino

Sul viale, la pedonalizzazione sarà H24 nel tratto fino alla via S. Cecilia. Mentre nella parte a valle lo sarà solo nella porzione fino ad oggi destinata ai parcheggi. La Primo Settembre, invece, sarà ad esclusivo utilizzo dei pedoni dalle 20 alle 4 del mattino. Già apposta la segnaletica mentre sono stati completati gli addobbi con la posa di alberelli e stelle di Natale lungo i marciapiedi del viale S. Martino ancora oggi invasi da auto in sosta irregolare. Da domani, quindi, tutta un’altra musica, e c’è da aspettarsi un super lavoro per la municipale per disciplinare il traffico. Solo con la collaborazione dei cittadini potrà essere più facile

