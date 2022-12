Il Natale e la nascita delle isole. Da domani Messina sarà diversa

Scatta il Natale delle nuove isole. Quelle pedonali che collegheranno il quartiere monumentale a quello commerciale in un cammino che dovrebbe coinvolgere prima i messinesi e poi i visitatori. Visto il periodo, saranno prima proprio i messinesi a immergersi in questa nuova realtà urbana e darne un giudizio. Poi quando in primavera torneranno anche i croceristi, allora se ne potrà cogliere il reale effetto.

«Quella che sembra una filosofia legata al Natale, in realtà, dovrà diventare uno standard cittadino permanente». Parla Salvatore Mondello, padre della rivoluzione della mobilità cittadina. Ha voluto cogliere l’occasione propizia delle festività e del clima propenso allo shopping per lanciare l’isola pedonale che cambierà il volto di Messina. La decisione era stata presa nel nuovo piano generale del traffico ma, si sa, una cosa sono le novità viste in cartine, altro è la prova del campo. E allora l’avvio è soft, senza esasperazioni, ma solo qualche sperimentazione.

E allora vediamo cosa cambierà da domani almeno sino all’8 gennaio. Ci sarà una pedonalizzazione permanente h24 da piazza Cairoli sino al via Santa Cecilia, lungo il viale San Martino. Stessa cosa nella parte a valle del viale San Martino ma solo nelle aree oggi destinate a parcheggio, sino all’incrocio con la via I Settembre. E proprio la via I Settembre, dall’incrocio con via Cesare Battisti e la porzione carrabile, quella centrale, del viale San Martino “basso” saranno invece pedonalizzati solo di notte, per la precisione dalle 20 alle 4 del mattino.

