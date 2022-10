Inaugurato “Messina Street Food Fest”, la festa del buon cibo a Piazza Cairoli. IL SERVIZIO

A Piazza Cairoli il via ieri sera la quarta edizione del “ Messina Street Food Fest ”, la festa del buon cibo, dell’innovazione culinaria e della solidarietà. Andrà avanti nella principale piazza della città fino a domenica. A tagliare il nastro il presidente di Confesercenti Messina, Alberto Palella, insieme con Federico Basile Sindaco di Messina e la prefetta Cosima Di Stani.

Sono numerose le specialità preparate nelle quaranta casette, più una postazione per le bevande allestite a Piazza Cairoli. Dal dolce al salato, dalla carne al pesce c'è solo l’imbarazzo della scelta tra il ventaglio di specialità in grado di accontentare tutti i palati.

Partecipanti e specialità

1 Oasi Azzurra - Brioche con gelato pistacchio

2 Piedimonte 1.0 - Pizza fritta

3 Bar Astoria di piazza Cairoli - Bacio stellato

4 MG l'arte del gluten free - Panino con salsiccia - panino con la parmigiana - Parfait di mandorle

5 Emiro - Arancino Oro nero dei Nebrodi

6 DOS di origine siciliana - Pane ca meusa

7 I.I.S Antonello - Panino multicereali con caponata di pescespada

8 Torre Focacceria - Angusbab

9 Antico Forno Valenti - Sfincione bianco Baaria

10 U Paninaru - Panino con polpetta di cavallo

11 L'arancino dello stretto by l'Ancora - Arancino

12 La bottega del " mastro salatore" - Rosetta con stracotto di tonno rosso

13 Pinnazza - Panino con braciole di pesce spada

14 Gelateria Giuseppe Arena - Pasticceria Francesco Trischitta - Conocannolo

15 the King of meat - Pulledpork

16 Polpettaland - Pistacchiella cuor di mortadella

17 Pizzburgh - Panino con hamburgher di salmone

18 Da Onofrio -Panino cu pruppu rustutu

20 Il Vecchio Carro - Panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi

21 Azienda agricola VillaRè - Cono contadino vegetariano

22 Osteria da Gennaro - Spaghetti all'amatriciana

23 Braceria - Arrosticini abbruzzesi

24 La Matta - Hamburgher maialotto

25 Il Sambuco - Pane cunzato

26 Sbraciamo le mani - Stecco Pollo

27 Lemonbar - Pata Twister

28 Braciolando - Panino con le braciole messinesi

29 Via Lanterna - Pizza a portafoglio

30 Farine - Pastrami

31 Corner Pub Sacha - Panko Burgher Tricolore

32 Dolci Tentazioni - Ciambella Americana

33 Prodotti tipici Campanella - PikanGINO

34 ZR Srl - CorDogs con patatine

35 Re Kube - Panino con hamburgher di pesce spada

36 Oasi 2000 - Pidoni fritti

37 Birra Messina

38 Churritos - Churros

39 Bar California - Gelato in stecco

40 Tysandros - Pasta pesce spada e melanzane

41 Irrera 1910 - Cannolo Siciliano

