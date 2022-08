Messina, Salvini sul ponte sullo Stretto: "Non farlo costa 5 miliardi all'anno" VIDEO

Prosegue il tour elettorale al Sud di Matteo Salvini. Terminato poco fa il "giro" in Calabria, il leader della Lega è arrivato a Messina. Dallo splendido scenario della "Marina di Nettuno", Salvini è tornato sulla questione ponte sullo Stretto: "Bisogna partire con i lavori. Il ponte non è solo unire la Sicilia e la Calabria, ma è lavoro, tutela dell'ambiente, sviluppo, pulizia del mare. E' unire l'Italia all'Europa, costa più non farlo che farlo. Ai siciliani non avere il ponte costa 5 miliardi all'anno. Non basta solo il ponte, serve l'alta velocità ferroviaria. Ma senza il ponte lo sviluppo non sarà mai garantito".

