Rassegna stampa 27-07-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei principali titoli degli articoli che potrete leggere sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina:

Decreto Infrastrutture e Ponte: il Governo pone la fiducia

Consorzio Cassiopea di Patti: sventata truffa da 8,6 milioni

Nebrodi, il processo alla mafia dei pascoli verso la sentenza d’appello

IN CITTA'

Sanità a Messina: via libera agli investimenti all’Irccs Piemonte

Messina, approvato l’atto di programmazione per la Casa Museo di Antonello

Messina premia Ken Loach, il regista degli oppressi

GLI INCIDENTI

Milazzo, l’ultimo maledetto viaggio di Alessandro Scalzo: sequestrata la moto e disposta l’autopsia

L’incidente mortale sulla Messina-Palermo: l’impatto devastante avvenuto sotto gli occhi di decine di automobilisti

IN PROVINCIA

Turismo, sicurezza, mobilità e ambiente: Taormina si affida all’intelligenza artificiale