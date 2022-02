Oggi per il sindaco Cateno De Luca è stato il giorno dell'audizione davanti alla Corte dei Conti. L'incontro si è svolto in videoconferenza, De Luca ha parlato per circa un'ora e mezza per spiegare la sua strategia anti dissesto e rispondere alle tante criticità sollevate dalla Corte dei Conti. Adesso però la partita si gioca su un altro tavolo: quello del nuovo piano di riequilibrio.

