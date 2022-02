Messina, De Luca commosso: "La Corte dei Conti ci promuove, si voti il piano prima che me ne vada"

Un'ora e venti di relazione davanti alla Corte dei Conti, poi lo sfogo commosso in un video messaggio alla città. "Sto scaricando la tensione di tutti questi anni", ha dichiarato, in lacrime, il Sindaco di Messina Cateno De Luca. "Oggi la Corte dei Conti ha apprezzato pubblicamente il lavoro compiuto per salvare la città dal fallimento e l'attestato sulla passione civile che ho profuso nell'esporre le mie controdeduzioni ai rilievi della magistratura contabile, è stato il più bel complimento che potessi ricevere. C'è un piano di Riequilibrio rimodulato, con il parere del collegio dei revisori, ora il consiglio comunale abbia un sussulto di dignità, mi convochino subito, chiudiamoci in conclave, risponderò a tutti i loro dubbi e perplessità, ma che si voti il piano prima che me ne vada. La Corte dei conti ha lasciato intendere che l'approvazione del piano avverrà in tempi brevi. Ognuno si assuma le proprie responsabilità. Noi possiamo dire di aver salvato la città e questo mi ripaga di tutte le amarezze, di tutto ciò cho dovuto sopportare e subire, costretto più volte a minacciare le dimissioni e a alzare i toni, solo per fare approvare quei provvedimenti mirati a evitare il dissesto. Avrei potuto dichiararlo, lavarmene le mani, non rischiare le conseguenze sulla mia pelle, io ho rischiato l'incandidabilità per dieci anni, io ho rischiato la vita e la salute in questi anni. E l'ho fatto per raggiungere un risultato come quello di oggi, uscire a testa alta e rivendicare con orgoglio tutto quello chw io e la mia squadra abbiamo fatto". Questo, in sintesi, il lungo intervento del sindaco che, oltre a lanciare strali contro il consiglio comunale, ha voluto ringraziare per il lavoro svolto il direttore generale Federico Basile, la segretaria generale Rossana carrubba, l'ex ragioniere generale di leo, e l'attuale, Cama.

