Forte maltempo a Capo d'Orlando. Ingrillì: "I cittadini sono stati accorti. Servono aiuti" VIDEO

L'ondata di maltempo delle ultime ore ha pesantemente colpito anche la provincia di Messina ed in particolar modo la fascia tirrenica. Il giorno dopo, ecco il punto della situazione a Capo d'Orlando attraverso le parole del sindaco Franco Ingrillì

"A parte un consistente numero di alberi che sono caduti, purtroppo sono scoperchiate tre case. Una struttura precaria è volta su un'auto che è stata praticamente distrutta e altre due coperture che fortunatamente (una di queste è atterrata sulla via dove siamo attualmente) non hanno riportato danni alle persone. E' stato un volo di 60 metri che ha attraversato due strade ed è andata a finire in una terza via".

L'amministrazione comunale aveva già allertato la popolazione: "Sì avevamo fatto l'avviso e fortunatamente gli abitanti sono stati accorti a non uscire. Adesso stiamo facendo un po il resoconto e ci auguriamo che possano esserci degli aiuti soprattutto per le persone che hanno avuto questi danni". "Ci sono delle aziende - ha proseguito il primo cittadino - che hanno avuto grossi danni con tendoni completamente divelti e ci sono probabilmente più di 300mila euro di danni". Il punto sul patrimonio verde di Capo d'Orlando: "E' stato in buona parte danneggiato fortemente e il bello è che da martedì avremmo dovuto iniziare i lavori di potatura. Si tratta di cipressi vecchi con poche radici che sono stati sradicati"

