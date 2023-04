Messina, nella "nuova" via Don Blasco sembra di essere in laguna

Quando si dice "le immagini parlano da sole". E di parole, in effetti, ne servono ben poche per commentare un video girato questa mattina mentre sulla città di Messina si abbatteva un acquazzone poi neanche tanto duraturo e violento. Siamo in via Maregrosso, uno dei tratti inaugurati recentemente facenti parte della "Nuova Via Don Blasco" che, integralmente, non è stata ancora completata. Il tratto più "commerciale" dell'intera tratta di poco più di tre chilometri che, quando sarà finita, collegherà la zona falcata alla ex ZIR. Tutto ci si può aspettare da una strada di recentissima costruzione, tranne che il deflusso delle acque piovane non funzioni. Soprattutto nella carreggiata lato mare (ma anche in quella opposta) si sono creati dei laghi che rendono difficile la circolazione ed impossibile l'accesso in vari esercizi commerciali che ricadono in quest'area. Come sono stati realizzati i sotto servizi? E la pendenza? Sono mai stati ripuliti i tombini da dove l'acqua dovrebbe defluire? Sono alcune delle domande alle quali qualcuno presto dovrebbe rispondere. Questa è un'opera costata quasi 30 milioni di euro e che non solo non è stata ultimata nei tempi stabiliti, ma già evidenzia dei difetti assolutamente ingiustificabili.

