Messina, viale della Libertà allagato: un vecchio problema che nessuno riesce a risolvere

Se da un lato le enormi pozzanghere possono destare stupore su una arteria di recentissima costruzione come la nuova via Don Blasco, ormai non fanno quasi notizia quando appaiono dopo ogni acquazzone in alcuni tratti del viale della Libertà. Esattamente in quello, lato monte, dinnanzi l'ingresso pedonale della Caronte. Un lago che rende la vita impossibile a quanti abitano e gestiscono aziende commerciali.

Un problema evidentemente di difficile soluzione a differenza di altri tratti della stessa arteria, più a nord, dove in qualche modo si è riusciti nell'intento di far defluire le acque meteoriche. Non è da escludere che proprio in questo tratto, invece, il problema sia legato alla nauseante puzza di fogna che tutti i messinesi che vi transitano spesso conoscono ormai bene. Un corto circuito nel deflusso delle acque, piovane e non, che a quanto pare, stando anche a precedenti interventi di consiglieri comunali all'indirizzo delle ultime tre amministrazioni comunali, siano legati alla realizzazione delle rete tranviaria risalente ai primi anni 2000 e quindi al posizionamento dei sotto servizi.

© Riproduzione riservata