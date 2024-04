La "fame" di punti del Monopoli lascia a bocca asciutta il Messina che perde 2-1

Monopoli 2 Messina 1

Marcatori: 10’pt Salvo (aut.), 2’st Tommasini, 8’st Luciani

Monopoli (3-4-2-1): Dalmasso 6.5; Fornasier 6, Bizzotto 6, Angileri 6; Viteritti 6.5 (40’ st Berman ng), De Risio 6, Iaccarino 6.5 (22’ st Hamlili 5.5), Barlocco 5.5; Borello 7 (31’ st Bulevardi sv), Tommasini 7 (40’ st Ardizzone ng); Sosa 6 (22’ st Grandolfo 6). All. Taurino 6.5

Messina (4-2-3-1): Piana 6.5; Salvo 6, Dumbravanu 6, Pacciardi 6 (1’ st Zona 6), Polito 6; Firenze 5.5, Giunta 6 (32’ st Emmausso sv); Signorile 5.5 (1’ st Cavallo 6.5), Scafetta 5.5, Zunno 5.5 (15’ st Ragusa 5.5); Luciani 6.5 (32’ st Plescia sv). All. Modica 6.5

Arbitro: Emmanuele di Pisa 6.5

Note: spettatori 2.000 circa. Ammoniti Giunta, Viteritti, Iaccarino, Zona, De Risio. Angoli 9-2 per il Monopoli. Recupero tempo pt 1’ e st 5’

Chiude con una sconfitta il Messina. Sconfitta di misura, maturata all’inizio dei due tempi, sul campo di un Monopoli che, a differenza degli uomini di Modica aveva un gran bisogno di punti per cercare di evitare i play out. La squadra di Taurino ce l’ha messa tutta per prendersi i tre punti ma avrà ancora una coda di campionato: il play out con il Francavilla e partita di ritorno in casa.