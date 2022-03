Musumeci: "Franz voleva restituire a Messina ciò che le è stato tolto. Ci stiamo lavorando" VIDEO

Ai funerali di Franz Riccobono non è voluto mancare il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. I due si conoscevano da trent'anni ed erano legati da un profondo legame di stima personale e professionale, oltre che di amicizia.

Musumeci è intervenuto al termine per ribadire sia in chiesa che sul sagrato l'impegno della Regione sulla riqualificazione di alcuni siti storici di Messina per i quali Riccobono si è battuto per anni.

La Real Cittadella e la Badiazza sono i due impegni presi da Musumeci, il quale ha ribadito che l'iter per il sito della zona Falcata è già stato avviato in collaborazione con l'autorità di sistema portuale.

