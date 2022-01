Messina Social City non gestirà più il servizio di prenotazioni dei tamponi per conto dell'Asp e il Comune rivendica 2 milioni di euro per i rifiuti Covid. Esplode la polemica tra il sindaco De Luca e i vertici dell'azienda sanitaria provinciale per i disservizi causati ai cittadini in questa nuova fase emergenziale. Il Comune rompe totalmente con l'Asp.

