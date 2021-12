L'Ufficio per l'emergenza Covid sta valutando dove realizzare una nuova area tamponi, stamattina sopralluogo nella zona del parcheggio Torri Morandi a Torre Faro. Arriverà anche nuovo personale per le Usca. Intanto crescono ancora i contagi, oggi Messina conta 150 positivi in più rispetto a ieri. Cresce anche la pressione sugli ospedali.

