Messina, gli agenti lo sorprendono mentre getta i rifiuti sul Viale Giostra

E' stato monitorato per tre mattine, l'11 il 13 ed il 15 novembre ha gettato intorno alle 5 il suo sacchetto dei rifiuti, sul viale Giostra, infischiandosene della raccolta differenziata. E stamani, da dove si erano appostati, gli agenti gli sono sbucati davanti presentandogli il conto salatissimo. 1.800 euro in totale, 600 per ogni giornata. La paletta mostratagli in faccia, non appena depositato il sacchetto, era degli agenti della sezione ambientale squadra rifiuti che, andando più a fondo, hanno potuto appurare che l'uomo non possedeva i mastelli e non era neanche iscritto all’anagrafe tributaria. Per questo rischia ora di dover pagare la Tari degli ultimi 5 anni. Un'indagine che la polizia municipale ha portato a termine grazie ai dispositivi installati in vari punti della città

