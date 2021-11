Maltempo a Messina, danni alla condotta di Fiumefreddo: oggi e domani erogazione ridotta

Il maltempo che da quattro giorni imperversa sul versante ionico della provincia ha colpito anche la condotta del Fiumefreddo. I tecnici AMAM sono al lavoro sui tratti nei quali è stata riscontrata la perdita, per risolvere il problema nel minor tempo possibile e col minimo disagio. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni sulla grossa tubazione da un metro di diametro, oggi 15 novembre e domani 16 erogazione ridotta. Nel dettaglio, dalle 11 di oggi occorrerà sospendere l'erogazione per consentire ai serbatoi di mantenere un livello di capienza tale da garantire il servizio anche domani. Interessate soprattutto le zone Centro Città (nella porzione di territorio cittadino non servita in rete dal sistema dei pozzi), Litoranea e Villaggi Nord. Da mercoledì 17 novembre si tornerà a regime.

© Riproduzione riservata