Messina, stupore sotto la ruota panoramica del 2017: "Non l'avevo vista... ma chi l'ha fatta... il sindaco?"

La probabile riproposizione della ruota panoramica a Piazza Caroli riporta alla mente un episodio curioso e simpatico risalente al dicembre del 2017.

Quando arrivò per la prima volta la ruota di Confcommercio a piazza Cairoli fu un successo sensazionale. E rimase veramente mitica in tv, intervistata da Rtp, nonché poi virale sul web, quella signora totalmente ignara a due passi dal gigante di ferro che non se n'era nemmeno accorta e sbottò: “quale ruota... ah... non l'avevo vista... bella... chi l'ha fatta il sindaco?”

