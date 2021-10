Nella prima giornata di green pass obbligatorio per i lavoratori, ecco a Messina qual è la situazione in una delle società in cui i servizi sono più a rischio: l'ATM Spa. Si temevano disservizi a causa dell'organico ridotto, ma l'azienda in questione ha evitato i disagi attingendo alle “riserve” in organico. Gli autisti in malattia, comunque, sono passati dai 17 di ieri ai 25 di oggi.

.

© Riproduzione riservata