Messina: viadotto Ritiro, si studia per evitare una corsia unica di 10 Km

Tecnici all’opera per una nuova bretella che salverebbe la città da lunghe code tra la città e Villafranca. Il senso unico dovrebbe iniziare già da Tarantonio, ma ci sarebbe una soluzione che lo abbrevierebbe. Il punto individuato è a pochi metri dalla galleria Baglio I, la penultima prima dell'uscita obbligatoria dello svincolo di Giostra. Sulla sinistra la vegetazione è stata tagliata per eseguire i rilievi che saranno necessari per verificare la praticabilità dell'opera.

Abbiamo approfondito l'argomento con Domenico Bertè intervenuto nello studio di GdS Digital, con Salvatore De Maria

