Isola pedonale a Torre Faro: l'umore dei residenti INTERVISTE

I primi effetti della pedonalizzazione di Torre Faro si vedranno già in questo fine settimana. Gli umori nel villaggi però oggi sono tutt’altro che positivi. Non si dice no all’isola, la maggioranza delle persone che abbiamo ascoltato dice no a questo tipo di isola. Residenti e commercianti sono preoccupati per i disagi a cui andranno incontro in questi mesi. Non sono stati previsti pass per i residenti, né agevolazioni per parcheggiare al Torri Morandi. Sono certi che le altre strade del villaggio saranno prese d'assalto. Non può entrare neanche chi ha un garage o un posto auto privato. Niente carico e scarico per le attività commerciali. Li abbiamo ascoltati.

