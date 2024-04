Messina, appena 48 ore e la nuova pensilina di Piazza Unione Europea è stata già danneggiata

Neanche due giorni e le nuove pensiline dell'Atm sono state oggetto di danneggiamenti da parte dei soliti balordi. A darne notizia il sindaco Federico Basile: "A meno di 48 ore dall’installazione della pensilina Smart di ATM Messina “abbiamo” già danneggiato quella di Piazza Unione Europea. “Abbiamo” anche manomesso la teca in cui si trova la chiave che serve in caso di emergenza a prelevare il defibrillatore. Il DEFIBRILLATORE può salvare la VITA! Dobbiamo avere cura della nostra città. Tutti noi “abbiamo” questo compito! RispettiAMO Messina".

Si tratta di punti di attesa tecnologici, con sedute di design, possibilità anche di ricaricare i telefonini, e attrezzati di contenitori per l’indifferenziato, defibrillatori e display aggiornati in tempo reale sul passaggio dei bus. Inaugurate quelle a piazza Unione Europea e in via Tommaso Cannizzaro, di fronte al rettorato: si tratta delle prime due di 45 nuove pensiline che da qui ai prossimi mesi verranno installate da Atm in città. Un percorso di nuove fermate Smart che a sud arriverà fino a Tremestieri, a nord fino al viale Giostra.