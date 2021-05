C'è il “sì” del Senato sulla conversione in legge del decreto sulle baraccopoli voluto nel pacchetto Covid dal ministro per il Sud Mara Carfagna, che stanzia 100 milioni di euro per le baraccopoli. Quella governativa si sta rivelando la via più veloce. Fondamentale il pressing del deputato forzista Matilde Siracusano compagna di partito della Carfagna.

© Riproduzione riservata