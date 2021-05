Messina, sul risanamento delle baraccopoli c'è il sì del Senato

C’è anche il sì del Senato, arrivato questa mattina, alla legge speciale sulla baraccopoli, inserita dal ministro per il Sud Mara Carfagna come emendamento al decreto Covid, in discussione in queste ore a Palazzo Madama. L’accelerazione è giunta nei giorni scorsi, quando il Governo ha deciso di far suo il disegno di legge della parlamentare messinese di Forza Italia Matilde Siracuano, unificandolo anche alle proposte portate avanti da M5S e Pd coi deputati messinesi Francesco D’Uva e Pietro Navarra.

Il testo prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro in tre anni (la prima quota da 75 milioni), la nomina della perfetta di Messina quale commissario con poteri speciali e step precisi a partire dai prossimi mesi. L’ultima tappa, affinché il testo entri definitivamente in vigore, è prevista la prossima settimana alla Camera.

