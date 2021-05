Baraccopoli a Messina: pronti 100 milioni da Roma

Il risanamento a Messina potrebbe essere ad un punto di svolta. Il Ministro per il Sud Mara Carfagna ha inserito un emendamento al decreto covid per destinare subito 100 milioni per le baraccopoli messinesi. Con questa iniziativa, di fatto, il Governo fa sua la legge speciale presentata dai deputati messinesi Siracusano, Navarra e D'Uva. Adesso si dovrà attendere i passaggi da Ragioneria di Stato, Camera e Senato.

Se ci sarà il via libera scatterà subito la nomina di un commissario straordinario.

© Riproduzione riservata