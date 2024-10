Messina, incidente tra due auto e uno scooter sulla panoramica: feriti due giovani

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Panoramica. Il sinistro ha coinvolto un motociclo e due auto: ad avere la peggio sono stati i due ragazzi a bordo dello scooter, un giovane 19enne e una 16enne, che hanno riportato fratture multiple e sono stati immediatamente trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Papardo. Entrambi i giovani sono ora ricoverati con una prognosi di 30 giorni.

L'incidente, avvenuto sotto la pioggia e su asfalto bagnato, ha visto il motociclo scontrarsi quasi frontalmente con una Fiat Panda, che trasportava materassi. L'impatto è stato violento e, nonostante la prontezza dei soccorsi, le condizioni dei due giovani sono apparse subito gravi. Coinvolta nell'incidente anche un'Audi, anche se le conseguenze per i suoi occupanti sono state decisamente meno gravi. La Polizia municipale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. La circolazione sulla Panoramica è stata temporaneamente interrotta per consentire i rilievi.