Giornata importante per la mobilità cittadina a Messina. Oggi il viaggio in Metroferrovia per battezzare il nuovo biglietto unico integrato che darà la possibilità di muoversi da Giampilieri alla stazione centrale e poi utilizzare bus e tram Atm con un unico ticket. Una sfida su cui hanno puntato Regione, Comune e Trenitalia. Infatti oggi a Messina c'erano tutti.

