Il sindaco di Messina Cateno De Luca, così come aveva annunciato nei giorni scorsi, blinda per sabato e domenica non solo le zone di assembramento, da Capo Peloro, ai colli San Rizzo, al litorale di Santa Margherita ma anche tutte le spiagge, i lungomare e persino piazze e vie. Si potrà solo passeggiare ma la sosta è vietata. Il primo maggio e la domenica messinesi invitati a stare a casa. Controllo anche attraverso i droni.

