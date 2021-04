Messina, ordinanza De Luca: 1 e 2 maggio "vietate" spiagge, aree verdi, piazze

È l’ordinanza del tutti a casa. Lo aveva promesso e lo ha fatto. Cateno De Luca ha dato seguito al promemoria del prefetto Cosima Di Stani che durante l’ultima seduta del comitato per l’ordine e la sicurezza, ha ricordato ai sindaci la loro potestà d’intervento per limitare gli spostamenti in alcune zone delle loro città con l’obiettivo di ridurre al massimo gli assembramenti.

Sullo stile dell’ordinanza varata in occasione delle festività pasquali, il sindaco ha preparato (la firma e la pubblicazione potrebbero essere avvenute nel corso della notte) una serie di disposizioni molto stringenti che si aggiungono a quelle in vigore nelle zone arancioni.

I luoghi preferiti per le scampagnate sono off limits. A Torre Faro da mezzanotte di oggi e per 48 ore sono chiuse al pubblico la via Lanterna in corrispondenza degli incroci con la vie, Senatore Arena, Biasini e Fortino, fatta salva la possibilità di accesso alle abitazioni private. A Santa Margherita chiusa la S.S. 114 in corrispondenza con la litoranea del villaggio. E poi “sbarrate” le vie di accesso alle aree attrezzate presenti sui colli San Rizzo.

Ma non finisce qui. Sempre domani e domenica vigerà il divieto di permanenza e stazionamento, in tutte le vie, i viali, le piazze, gli slarghi comunque denominati, pubblici o aperti al pubblico, del territorio comunale, fatti salvi i tempi di sosta per l’acquisto di prodotti la fornitura di servizi, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Quindi niente passeggiate dopo pranzo. Ma è previsto anche il divieto di permanenza e stazionamento, in spiagge, arenili, lungomare zona nord e lungo mare zona sud, pista ciclabile della zona nord, pinete e aree verdi attrezzate intesi come luoghi di aggregazione.

