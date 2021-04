Per l'assessore regionale Marco Falcone la giornata di oggi per Metroferrovia è un risultato su cui il governo Musumeci ha voluto scommettere. Ma non ci si ferma qui. C'è il nodo del trasporto regionale e del Ponte sullo Stretto. Ci sono le autostrade, tra ispezioni e interventi di controlli e messa a norma.

© Riproduzione riservata