Oggi 25 aprile si è celebrato anche a Messina il 76esimo anniversario della Liberazione. Così come lo scorso anno, nel rispetto delle norme anticovid, in piazza Unione europea, si è svolta una sobria cerimonia per la giornata della Liberazione. Tra i presenti il prefetto Cosima Di Stani e il sindaco Cateno De Luca. “Il significato di questa ricorrenza – ha detto De Luca- possa aiutarci a essere forti per uscire dalla crisi”.

