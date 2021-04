Messina: la variante uccide due anziane "vaccinate", ma con patologie

Due anziane della Casa di riposo “Come d'incanto” sono morte dopo essere state contagiate dal Covid 19 nonostante avessero ricevuto il vaccino.

Una terza è ricoverata in gravi condizioni alla rianimazione del Policlinico. Una notizia che destabilizza un po' tutti e che sta facendo discutere già gli ambienti sanitari cittadini.

Fanno parte del gruppo di positivi emersi nella struttura il lunedì di Pasquetta. Tutti con variante inglese. Altri 4 anziani si trovano all'Opus. Una è tornata a casa ed è in isolamento così come i 5 operatori.

© Riproduzione riservata