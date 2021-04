Messina, morte due anziane della "Come d'incanto". Vaccinate, ma con patologie

Due anziane ospiti della casa di riposo "Come d’incanto" non ce l’hanno fatta. Sono morte di Covid poco dopo il loro trasferimento in isolamento all’Opus di via Palermo, mercoledì e giovedì scorso. Si trattava di due donne di 96 e 91 anni. Entrambe erano state vaccinate ma secondo una prima ricostruzione per diversi motivi non avrebbero sviluppato sufficienti anticorpi utili e a difenderle dall’infezione. Una delle due aveva anche diverse altre patologie. Una terza donna, anch’essa risultata positiva alla "Come d’incanto", si trova ricoverata al Piemonte in rianimazione. Martedì scorso 13 persone fra operatori e ospiti erano risultate positive - dopo un tampone molecolare - alla variante inglese. L’anno scorso, fra marzo e giugno furono 33 le vittime fra gli Ospiti della Come d’incanto.

© Riproduzione riservata