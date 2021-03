Teresa Pollicino, responsabile del servizio diagnostico molecolare varianti

Nel laboratorio di microbiologia molecolare del Policlinico, una delle 5 strutture siciliane, individuate per lo studio dei genomi del virus, si lavora incessantemente per individuare eventuali nuove varianti. Dopo la scoperta di quella nigeriana il laboratorio è pronto a sequenziare qualsiasi tipo di mutamento del virus. C'è anche una variante sudafricana individuata nella zona di Palermo. Non sembra, fortunatamente, che chi contrae queste infezioni stia peggio di altri. Il lavoro del laboratorio di microbiologia è molto delicato ma tutti i tecnici sono agguerriti per scovare qualsiasi tipo di variante.

Abbiamo sentito in merito la responsabile del servizio diagnostico molecolare varianti Sars Cov 2 del Policlinico, Teresa Pollicino.

