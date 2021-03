Scoprire da un tampone molecolare una variante, per la prima volta in Sicilia, deve essere una sensazione senza eguali. Chi ha potuto leggere il sequenziamento del gene che codifica la proteina virale Spike e ha comunciato la scoperta all'Istituto Superiore di Sanità è stato il responsabile del laboratorio di riferimento regionale per la ricerca Sars Cov 2 di Messina e provincia, Giuseppe Mancuso. Lo abbiamo sentito.

