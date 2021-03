In Sicilia e anche a Messina l'effetto Astrazeneca si è fatto sentire. In città ieri il 25% dei prenotati non si è presentato. Si prova a correre ai ripari per recuperare, per questo oggi e domani, dalle 18 alle 22, vaccini Astrazeneca anche per chi non si è prenotato.

Ma vale solo per chi comunque in questo momento ne ha diritto. Intanto questa mattina lunghe code fuori dai cancelli della fiera.

