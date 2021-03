Astrazeneca in Fiera a Messina, oggi e domani turno serale per gli aventi diritto anche senza prenotazione

Vax-day Astrazeneca, oggi (sabato 20 marzo) e domani (domenica 21 marzo), alla Fiera di Messina. Potranno presentarsi - direttamente senza prenotazione - nell’Hub vaccinale nella Fiera di Messina, nella fascia oraria 18-22, tutti gli appartenenti alle categorie previste dal piano vaccinale: si tratta di 70-79 anni, Forze dell’Ordine, insegnanti. In sostanza oggi dalle 18 alle 22 si potranno presentarsi coloro i quali fanno parte di queste categorie, sia che siano prenotati e vogliono anticipare il loro vaccino sia che non si siano mai prenotati (ma facenti parte sempre di queste categorie).

Nel caso in cui il cittadino, prenotato in altra giornata, sia vaccinato oggi o domani, sarà invitato ad annullare la prenotazione sul portale o al numero verde così da liberare il posto ad un’altra persona e velocizzare il sistema.

Come già anticipato ieri dall’assessore Ruggero Razza, l’obiettivo è “recuperare” il prezioso tempo perso a causa dello stop temporaneo del vaccino anglo-svedese nei giorni scorsi e vaccinare più cittadini possibili con un lavoro straordinario serale e nel week end che coinvolge tutto il personale impiegato negli hub siciliani. La Fiera, dopo aver completato la giornata vaccinale ordinaria che prevede sia Pfizer per i fragili sia Astrazeneca per i prenotati, dalle 18 dunque continuerà a restare aperto eccezionalmente e lascerà una corsia per il target Astrazeneca.

