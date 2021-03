La mail dedicata ai cosiddetti “riservisti” sospesa stamattina per le troppe prenotazioni che si rischia di non poter soddisfare. Tempi da record per un successo inaspettato. Intanto tra gli utenti fragili sono molti coloro che pur pur avendo l'esenzione non possono prenotarsi perché non in piattaforma.

© Riproduzione riservata