Messina, scontro tra due tram a Gazzi: ferito un conducente. Servizio sospeso nella tratta Villa Dante-Bonino. Atm avvia un'indagine

Due tram si sono scontrati al capolinea di Gazzi. Probabilmente a causa di un malore, il conducente che stava entrando al capolinea ha perso il controllo del mezzo che è andato a sbattere contro un'altra vettura. L'uomo è stato trasportato in ambulanza al Policlinico. Nessun'altra persona si è fatta male perché i due mezzi erano completamente vuoti . Ingenti, invece, i danni alle vetture. Il servizio tram è sospeso da Villa Dante a Gazzi in entrambe le direzioni.

In merito a quanto accaduto l’azienda specifica che non ci sono passeggeri coinvolti, e che ha avviato la procedura di accertamento volta a comprendere le cause dell’incidente e verificare l’entità dei danni occorsi alle vetture ed eventuali responsabilità.