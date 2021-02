In bici sui Peloritani: dallo Ionio al Tirreno sui pedali della bellezza

L'avventura sui pedali perchè le bici sono le "ali" di quel turismo sostenibile che punta a rendere il mondo migliore di quello che è. Ha cominciato da qui Mediterranea trekking che, con la "divisione" Mediterranea bike ha usato la bici per far conoscere i Peloritani. Il percorso più "semplice" comincia dall’area attrezzata Musolino, da qui pedalando su piste sterrate si potranno ammirare le bellezze paesaggistiche e naturalistiche dei monti Peloritani, arrivando a toccare quota massima a Pizzo Chiarino (850 mt) per poi scendere in direzione di forte Campone riuscendo cosi a godere di panorami mozzafiato sul versante Tirrenico e Jonico della citta di Messina.

