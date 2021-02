Al via la demolizione dell'ex teatro in fiera, un edificio storico della città. L'ex Teatro in fiera rappresenta un pezzo della cultura di Messina. Fu inaugurato nel 1977 con lo spettacolo Merli e Malvizzi di Biagio Belfiore messo in scena dalla Compagnia di massimo Mollica all'epoca diretta da Andrea Camilleri.