Screening e tamponi nelle baracche di Messina: si riparte dal rione Taormina

Vertice straordinario all'Asp sullo screening da effettuare sugli abitanti delle baracche. Un'operazione complessa che prevede l'utilizzo di forze dell'ordine e volontari. Almeno 7500 le persone da sottoporre ai test. Si faranno in modalità drive in partendo dalla baraccopoli del rione Taormina. Arisme insiste perchè vengano allestiti dei Covid Hotel a Messina. In settimana il via allo screening di massa da effettuare nelle baraccopoli: si utilizzerà anche la protezione civile.

