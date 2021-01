Messina, da giovedì 7 i tamponi per gli abitanti delle baraccopoli: 8000 persone!

Si inizierà probabilmente giovedì 7 gennaio a sottoporre a tampone gli abitanti delle 88 baraccopoli messinesi. Il via sicuramente dalla baraccopoli del rione Taormina una delle più grosse. La modalità prescelta è quella Drive In. Si attende solo il via libera da parte della prefettura che dovrà dare il proprio assenso all'utilizzo dell'esercito. Non sarà un'operazione facile considerando il fatto che occorrerà sottoporre a tampone quasi 8000 persone. Oggi un vertice al quale hanno partecipato Asp, Arisme e Comune. Domani si passa in Prefettura.

