Il nuovo anno non si apre nel migliore dei modi per la situazione Covid a Messina. Se da un lato sono arrivate in città le prime dosi di vaccini, dall'altro si registra un aumento dei contagi, un aumento dei decessi e soprattutto una situazione drammatica nei nostri ospedali dove è ormai il quasi tutto esaurito per i posti nei reparti Covid e nelle rianimazioni. La situazione comincia a preoccupare. E' necessario reperire nuovi posti.

