La scomparsa di Viviana e Gioele a Caronia, il marito Daniele: "Lei è una mamma speciale, le chiedo di tornare"

"Mia moglie nel periodo del Covid stava male, aveva paura che succedeva qualcosa a me, al bambino. Si è allontanata? Assolutamente no, il nostro rapporto era normale, come una famiglia normale. Siamo una coppia che è sempre stata vicina. Lei è una mamma speciale. Le dico di tornare a casa".

Lo ha detto in un'intervista andata in onda oggi all'interno di "La vita in diretta estate", su RaiUno Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, la donna di 43 anni, scomparsa lunedì scorso insieme con il figlio Giole, di 4ani, dopo un incidente stradale con l’auto, non grave, sull'A20 Messina-Palermo, all’altezza di Torre del lauro di Caronia.

© Riproduzione riservata