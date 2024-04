Ci sono anch'io dalle parrocchie di Sant’Antonio di Padova e Santa Maria Assunta, comunità dai mille volti di Rometta Marea

Ultimo appuntamento per questa stagione di Ci sono anch’io, la trasmissione dedicata alla vita delle comunità parrocchiali della città e della provincia, impegnate a costruire il bene in onda ogni sabato alle 15.45 su Rtp e GazzettadelSud.it. Protagonista la parrocchia di Sant’Antonio di Padova e Santa Maria Assunta di Rometta marea, guidata da padre Fabio Cattafi. Una comunità dai mille volti, attivissima tutto l’anno, nonostante la location “notoriamente” estiva. Oltre agli spazi sociali e di carità e alla cura liturgica delle celebrazioni, tante le attività per grandi e piccini: sport, laboratori emozionali, artistici e del ricamo, teatro.