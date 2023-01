Il ds Pitino dopo la risoluzione con il Messina: "Vi porterò sempre nel cuore"

L’Acr Messina ieri ha formalizzato la rescissione consensuale tra la società e il direttore sportivo Marcello Pitino. Al dirigente, tra i protagonisti della sofferta quanto meritata salvezza dello scorso campionato, che ha inteso compiere un passo indietro per il bene del Messina, la società augura nuovi successi professionali e lo ringrazia per il lavoro svolto.

Il saluto dell'ex DS

"Dopo avere presentato alla società le mie dimissioni dalla carica di direttore sportivo, voglio rivolgere un saluto alla tifoseria e alla città tutta. Nel momento in cui, questa estate, ho accettato l’incarico, l’ho fatto nella convinzione di potere regalare al popolo biancoscudato le soddisfazioni che merita. Ho speso tutto me stesso nel provare a raggiungere l’obiettivo, così come accaduto nelle passate esperienze che avevano avuto un finale ben diverso. Non ci sono riuscito e ne sono rammaricato, ma i miei sentimenti nei confronti del Messina, di Messina e della sua gente non mutano. Vi porterò sempre nel cuore e sarò il primo tifoso nella rincorsa verso una salvezza ancora possibile.

Grazie Messina

