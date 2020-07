L'Fc Messina resta in attesa del nullaosta per lo stadio, silenzio dal Comune

Ormai è certo, anche il prossimo campionato la Messina calciofila sarà ai nastri di partenza con due società. Vani gli inviti della tifoseria organizzata, così come quelli dei dirigenti dell'Fc, di provare ad aprire un tavolo d'intesa con l'Acr. Entrambe partono con lo stesso obiettivo: riportare il calcio messinese tra i professionisti (almeno questo è quello che tutti hanno in mente prima che la stagione prenda il via). Il presidente dell'Fc Messina Rocco Arena in conferenza stampa non ha esitato ad affermare che in questo momento ritiene il suo club superiore all'Acr e che non teme confronti. Ovviamente come sempre la palla passa al rettangolo verde, il vero giudice di tutte le diatribe.

Ma in questa fase quello che preme maggiormente alla società del patron Arena, in attesa del 30 settembre (data entro la quale bisognerà formulare le offerte e presentare progetti inerenti il bando), è avere il nullaosta dal Comune per la disponibilità del “Franco Scoglio” per completare l'iter burocratico richiesto nella documentazione da inviare in Lega per l'iscrizione al prossimo torneo. La domanda dovrà essere inoltrata tra il 20 e le ore 18 del 24 luglio oltre il quale c'è l'esclusione automatica dal torneo. Al momento malgrado l'Fc Messina con l'ing. Franco Mento (il professionista delegato dal club sulla gestione stadi) abbia inoltrato con largo anticipo all'Amministrazione comunale formale richiesta di gestione sia del “Franco Scoglio” che del “Celeste”, a cinque giorni dall'apertura delle iscrizioni al torneo, nulla è ancora emerso dal Palazzo anche perché, come ben noto, sulla questione “Scoglio” c'è da risolvere la “querelle” legata al prolungamento della concessione dello stadio di San Filippo fatta nelle ultimissime ore del 2019 all'Acr anche per il prossimo campionato.

