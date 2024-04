Ponti di primavera, in Sicilia è boom di prenotazioni negli agriturismi: Messina al terzo posto

Per i lunghi ponti di primavera negli agriturismi siciliani si registra il boom di prenotazioni. Nelle 750 strutture dell’Isola arriveranno vacanzieri sia per il 25 aprile sia per il primo maggio confermando così la Sicilia tra le mete più ambite. Lo afferma Coldiretti grazie al monitoraggio sugli agriturismi degli associati Terranostra diffusi in tutta la Regione dove è possibile trascorrere giornate lontano dalle città nel verde senza rinunciare alla comodità garantita dall’ospitalità delle aziende di campagna. Leader siciliana si conferma la provincia di Siracusa con 168 strutture a seguire Palermo (122) e il suo bacino di offerte che al pari delle altre zone della Sicilia sono sempre più ampie e articolate. Terzo posto per Messina (112) grazie all’unicità dei luoghi di montagna e di mare con soggiorni indimenticabili.